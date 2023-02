A 12 società della FIPAV Liguria il marchio di qualità per l’attività giovanile

La Federazione Italiana Pallavolo rende note le Società che per il periodo 2022-2024 ottengono la Certificazione di Qualità per l’attività giovanile.

Marchio di qualità oro per il settore giovanile maschile della Colombo Volley. L’USAcli Santa Sabina, il Centro Volley SDP Mazzucchelli Sanremo e la Pallavolo Carcare si possono fregiare del doppio riconoscimento, d’argento, sia per l’attività maschile che per quella femminile. La Polisportiva Altavalbisagno, la Serteco Volley School e la Normac Volley Genova Plan conseguono la certificazione d’argento per il settore femminile. All’Admo Volley la certificazione di qualità standard sia per il settore maschile che per quello femminile. La Pallavolo Arenzano SSD, la Scuola di Pallavolo La Spezia, l’ASD Lunezia Volley e l’ASD Celle Varazze Volley ricevono la certificazione standard per il settore femminile.

“Applaudiamo finalmente la massima certificazione di qualità per il settore maschile della Colombo Volley, al pari di altre 34 eccellenze nazionali di grande tradizione – afferma la presidente regionale Anna Del Vigo – A nome del Comitato Regionale, congratulazioni anche a tutte le altre undici realtà FIPAV Liguria, ben distribuite in tutto il territorio regionale, per il grande impegno quotidiano profuso nella cura del proprio vivaio. Troveremo sicuramente un momento importante per festeggiare queste 12 società in occasione di una cerimonia che il Comitato organizzerà”.