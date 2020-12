La più grande catena di drugstore europea si rafforza nel capoluogo ligure e da oggi è a Sestri Ponente

Dm conferma il suo interesse per Genova e apre il nuovo punto vendita presso Giglio Bagnara in via Sestri 46 nel quartiere di Sestri Ponente. Con l’apertura del terzo negozio genovese e l’assunzione di otto addetti alle vendite, dm trasmette un segnale positivo in questo periodo particolarmente complesso e mantiene l’impegno verso i suoi clienti con la sua offerta di beni di prima necessità che rispondono alle esigenze quotidiane delle persone. Inoltre, fino al 9 dicembre dm offre uno speciale sconto del 15% sull’intero acquisto valido nel nuovo punto vendita.

“Fin da subito Genova ha mostrato forte interesse e apprezzamento per la nostra offerta specializzata per la bellezza e il benessere di ogni giorno; per questo motivo siamo particolarmente felici di essere sempre più vicini a tutti i genovesi – afferma Francesco Gargiulo, Direttore Vendite e Personale di dm Italia –. Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato con grande professionalità e spirito di collaborazione in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo per consentire questa nuova apertura, che verrà celebrata con la sobrietà richiesta dal momento.”

Lo store apre infatti nel rispetto delle linee guida ministeriali, agendo con responsabilità e consapevolezza e attivando tutte le misure di sicurezza e sanificazione previste dalla legge. Il nuovo negozio, con oltre 450 mq di spazio vendita, impiega otto addetti alle vendite e opera con orario continuato dal lunedì alla domenica dalle 09:30 alle 19:30.