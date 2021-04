Un pari che rimette in discussione la posizione del Genoa quello ottenuto contro il Benevento.

Benevento subito in vantaggio con un calcio di rigore di Viola, ma Pandev trova dopo pochi minuti il pareggio. Gli ospiti rimettono la testa in avanti grazie a Lapadula ma è ancora il macedone, alla centesima rete in Serie A, a rimettere le partita in parità.

Nella ripresa il ritmo cala, con il Genoa che prova a farsi vedere con più insistenza, senza però trovare il guizzo vincente.

GENOA-BENEVENTO 2-2

5′ rig. Viola (B), 11′, 21′ Pandev (G), 15′ Lapadula (B)

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi (78′ Goldaniga), Zajc, Badelj, Strootman (78′ Behrami), Zappacosta; Pandev (71′ Pjaca), Destro (71′ Shomurodov). All. Ballardini

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia (35′ Caldirola), Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita (78′ Dabo), Improta; Gaich (78′ Insigne R.), Lapadula. All. Inzaghi F.

Ammoniti: Radovanovic, Strootman