33° Trofeo Caravella: sfide agguerrite a Molassana

Proseguono i confronti nella 33a edizione del Trofeo Caravella, abbinato al 27° Mini Caravella, uno dei tornei calcistici giovanili più importanti della Liguria ospitato sui campi del Molassana Boero, nel Centro Sportivo Cà de Rissi, con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Municipio IV Media Valbisagno, FIGC, LND, Coni e Unicef.

Tre pareggi nelle prime tre sfide dei tre gironi della leva 2002. Sorridono Ca De Rissi (3-2 al Molassana Boero) nel girone A, Angelo Baiardo (2-0 al Campomorone) nel girone B nella leva 2003. Ancora Ca De Rissi a imporsi sul Molassana Boero per 2-1 nella leva 2004 (girone A), successi anche per Entella Academy (1-0 al Baiardo) nel girone B.

Tre risultati da segnalare nelle partite giocate nella leva 2005: GoliardicaPolis batte Ligorna per 2-1, Bogliasco e Savona impattano 0-0 sempre nel girone C, Pro Pontedecimo ha la meglio 1-0 sul Molassana Rossi nel girone D. Leva 2007: nel girone A Molassana Azzurri batte Ca De Risso per 1-0, la Praese liquida la Sampierdarenese per 3-0. Gioiscono Athletic Club Liberi e Sestrese dopo aver prevalso su Molassana Rossi e San Giovanni Battista. Il girone C vede esordire la Sampdoria con un netto 5-0 su Campomorone, pari 1-1 tra Genova Calcio e Santa Maria così come nel girone D tra Ligorna e Angelo Baiardo. Nella leva 2011 Molassana Boero Rossi realizza due successi con Ledakos (3-2) e Sampierdarenese (4-3). Ledakos firma il 4-3 contro il Genova Calcio. Nel girone C Athletic Club Liberi supera 2-1 Ca de Rissi.

Oggi il Trofeo Caravella procede con nuove sessioni di partite sui campi a 11, a 9 e a 5. Domani da evidenziare, nel primo pomeriggio, la sfida a partire dalle 14:20 tra i ragazzi protagonisti nel Trofeo “Insieme per lo Sport”. In campo Levante 95, Voltri e Atletico Peschiera.