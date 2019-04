All’Acquario di Genova rinnovata l’aria meduse, le novità di Pasqua | Video

In occasione di Pasqua l’Acquario di Genova si presenta con l’area delle meduse rinnovata, un nuovo calendario di incontri dal vivo con Spongebob, la spugna marina amata dai ragazzi di tutto il mondo e protagonista dell’omonima serie in onda su Nickelodeon, laboratori sul mondo degli invertebrati presso la sala di Spongebob e animazioni a tema lungo il percorso.

Anche la Biosfera, parte integrante del percorso PianetAcquario, rifiorisce per Pasqua ampliando la ricca collezione di orchidee, i bellissimi fiori di origine principalmente tropicale protagonisti di miti, leggende e rappresentazioni artistiche che da sempre occupano un posto privilegiato nella fantasia degli uomini.

Nella struttura si possono inoltre ammirare da vicino diverse specie di uccelli tra cui gli ibis scarlatti e Dust, un esemplare di Cacatua della Molucche, gli insetti stecco oltre alle tantissime piante tropicali.

Il percorso di rinnovamento continuerà per tutta l’estate con nuovi ospiti, aree ed esperienze edutainment ogni mese: a maggio la struttura presenterà una nuova vasca dedicata alle acque fredde delle Coste del Nord Pacifico con diverse specie di invertebrati tra cui un ospite speciale, a giugno l’area storioni nel Padiglione Biodiversità inaugurerà un allestimento con due postazioni gioco che, attraverso la tecnologia kinetic, consentiranno ai visitatori di muoversi virtualmente “immersi” tra questi pesci ossei tanto preziosi quanto minacciati. A luglio, il rinnovamento proseguirà con una postazione interattiva nel Padiglione Cetacei dedicata ai delfini e al progetto di ricerca Delfini Metropolitani dove i partecipanti potranno vestire i panni dei ricercatori e mettersi alla prova nella tecnica della foto identificazione imparando a riconoscere le diverse specie di Cetacei, con particolare riferimento al tursiope.

Da fine maggio per tutto il periodo estivo, inoltre, l’Acquario di Genova proporrà eventi serali speciali per vivere un’esperienza di visita sempre nuova e diversa. Il primo appuntamento è domenica 26 maggio con Alice in Monsterland uno spettacolo teatrale itinerante lungo il percorso espositivo della struttura immerso negli ambienti acquatici del nostro pianeta e liberamente ispirato al celebre romanzo “Alice nel Paese delle Meraviglie”.

L’evento teatrale è prodotto da Rst Events, Monster Festival e Costa Edutainment-Acquario di Genova. Sceneggiatura originale ed illustrazioni di Melkio.

Le novità di Pasqua

L’area meduse rinnovata

Dai giorni prima di Pasqua al secondo piano del percorso espositivo, i visitatori potranno ammirare da vicino nelle 11 vasche dedicate 8 specie di meduse provenienti dai diversi ambienti marini del mondo: Aurelia aurita, Cotylorhiza tuberculata, Rhizostoma pulmo, Cassiopea sp., Chrysaora pacifica, Phyllorhiza punctata, Rhizostoma luteum, Sanderia malayensis.

Nella sala sarà inoltre possibile osservare i diversi stadi del ciclo riproduttivo (polipo – efira –medusa) approfondendo la conoscenza di questi affascinanti animali marini costituiti al 98% di acqua e della straordinaria strategia riproduttiva che consente loro di riprodursi sia per via sessuata sia per via asessuata.

Spongebob all’Acquario – 19-20-21-22-25-27-28 Aprile e 1 Maggio

Nel periodo delle festività pasquali, i giovani appassionati del mondo marino, avranno la possibilità di incontrare dal vivo Spongebob, la simpatica spugna gialla che abita a Bikini Botton per interagire con lui e portare a casa una foto ricordo con il loro personaggio preferito.

Verranno inoltre effettuati laboratori sul mondo degli invertebrati presso la sala di Spongebob allestita lungo il percorso e animazioni a tema della durata di mezz’ora circa per conoscere da vicino i variopinti abitanti del mondo marino tropicale.

Le attività, comprese nel biglietto di ingresso, si svolgeranno nei giorni 19-20-21-22-25-27-28 Aprile e 1 Maggio dalle ore 11 alle ore 18 con partecipazione libera senza prenotazione.

Il pricing dinamico

Programmando per tempo la propria gita a Genova, grazie al nuovo sistema di pricing dinamico, il pubblico potrà pianificare la propria esperienza di visita all’Acquario di Genova e al mondo AcquarioVillage scegliendo il prezzo migliore tra quelli disponibili per il periodo di interesse.

Su www.acquariodigenova.it i prezzi di ingresso all’Acquario di Genova variano per il biglietto intero adulto a data e fascia oraria fisse da un minimo di €18 a un massimo di €29 in base ad alcuni parametri tra cui la stagionalità, la data, l’orario di ingresso e la domanda complessiva da parte del pubblico. Il pricing dinamico è applicato a tutte le tipologie di biglietto – Acquario di Genova, PianetAcquario, AcquarioVillage, GalatAcquario – e alle referenze – adulto, ragazzo, ridotto -. Anche le tariffe acquistabili presso la biglietteria tradizionale seguono il nuovo approccio dinamico presentando un prezzo per i giorni feriali e un prezzo per i giorni di festività e ponti, suscettibili di variazioni periodiche a seconda della stagionalità dell’Acquario.

L’acquisto dei biglietti online anticipato sarà sempre più conveniente rispetto all’acquisto in biglietteria. I biglietti acquistati sia online sia in biglietteria con il pricing dinamico non sono modificabili né rimborsabili.