Genova, auto in fiamme nel quartiere di Albaro

Genova, auto e cassonetto in fiamme nel quartiere di Albaro.

Un incendio è divampato in un cassonetto della spazzatura in via Siena, nel quartiere di Albaro. Le fiamme si sono poi estese ad una vettura parcheggiata vicina al rogo.

L’allarme è scattato verso le ore 4 di questa mattina 13 marzo. A dare l’allarme sono stati i residenti che hanno sentito il forte odore di bruciato. Gli abitanti della zona hanno subito chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri sono subito intervenuti ed hanno spento velocemente le fiamme ma la vettura coinvolta ha subito pesanti danni.

Sono in corso le indagini per capire le cause del rogo, che potrebbe essere doloso come è già avvenuto sempre ad Albaro l’otto febbraio 2023. ABov