27 e 28 dicembre al Count Basie Jazz Club di Genova

Programmazione Count Basie Jazz Club 27-28 Dicembre 2019

Venerdì 27 Dicembre, ore 22.00

Enjoy the Blues – Dany Franchi Trio + Jam Session Blues

Dany Franchi – Chitarra, Voce

Rodrigo Brito – Armonica, Basso

Matteo Leoncini – Batteria

Concerto blues di apertura e a seguire palco aperto: incontri scatenati di musicisti e cantanti per la straordinaria energia di una serata blues sempre imprevedibile e in cui pubblico e artisti, insieme, condividono emozioni e vibrazioni. Una serata con la straordinaria atmosfera delle “amicizie musicali” da gustarsi in compagnia di un drink all’insegna dell’amicizia e della “convivialità culturale”.

Sabato 28 Dicembre, ore 22.00

SABATO JAZZ: The Broadway Songbook – Alan Farrington Trio

Alan Farrington – Voce

Gianluca Tagliazucchi – Pianoforte

Aldo Zunino – Contrabbasso

Cantante di origini britanniche, dalla vocalità prorompente, dal timbro roco e potente e dal timing puntuale e sicuro, Alan Farrington annovera numerose esperienze nel campo della musica jazz e del rhythm & blues, di cui è uno dei maggiori specialisti in Italia.

Al Count Basie Jazz Club sarà possibile ascoltarlo in un variegato programma di celebri evergreens della canzone americana con autori come Porter, Gershwin e Rodgers. Sarà accompagnato da una solida sezione ritmica comprendente Gianluca Tagliazucchi e Aldo Zunino.

Unire eccellenza musicale e attivismo culturale: la sfida del Count Basie a (e per) Genova.

TIPOLOGIE DI SERATE E GENERI:

GIOVEDì Jazz e Blues ǀ VENERDì LIVE NIGHT ǀ SABATO JAZZ ǀ DOMENICA CONCERTI ALL’ORA DEL TE

Questa la struttura settimanale degli eventi del Count Basie Jazz Club. L’obiettivo è quello di connotare in maniera chiara l’offerta e di renderla fruibile a tutto l’ampio pubblico sia appassionato a un genere che alla ricerca di occasioni per rendere il tempo libero di qualità.

IL PROGETTO DIDATTICO DEL COUNT BASIE:

corsi di musica d’insieme e masterclass a tema con grandi artisti

Fiore all’occhiello dell’Associazione è la sua sezione di didattica musicale laboratoriale per i soci: il COUNT BASIE LAB, che organizza da molti anni prestigiose masterclass con grandi artisti, incontri laboratoriali per “toccare con mano” i segreti dei grandi maestri del jazz nazionale e internazionale: dalla tecnica all’espressione fino allo sviluppo e incontro delle singole esperienze emotive.

IL VALORE UMANO: L’ASSOCIAZIONE E I SOCI VOLONTARI ATTIVI

Il Count Basie Jazz Club è un’Associazione di Promozione Sociale e Culturale affiliata ad Arci nata a Genova nel 2008 per ospitare concerti importanti con uno spazio attrezzato e ponendosi come luogo di incontro per elaborare nuove idee culturali, musicali e non solo, secondo uno spirito fortemente associativo, privo di qualsiasi natura commerciale.

Tutte le attività sono sostenute dai soci attivi che a titolo esclusivamente volontario investono spirito e tempo per mantenere attivo il progetto.

Il Count Basie crede nella possibilità di fare cultura “insieme: il valore umano è alla base dell’esistenza e della crescita del Count Basie jazz club, messo in pratica e sostenuto dalle singole persone che lo gestiscono e sostenuto dai soci/pubblico che lo frequentano e supportano.