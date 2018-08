21enne senegalese annega a Deiva Marina

Erano circa le 17.30 di oggi quando un ragazzo di 21 anni senegalese è annegato oggi nelle acque di Deiva Marina.

Il giovane del Senegal ma residente a Pavia, era con un gruppo di amici per passare il Ferragosto in spiaggia.

Per cause ancora in corso di accertamento il giovane si è sentito male mentre era in acqua.

È stato soccorso dal bagnino di uno stabilimento privato ma, nonostante le manovre rianimatorie e l’intervento del 118 è deceduto.

Sul posto anche carabinieri e medico legale. È accaduto intorno alle 17.30.