12 e 13 ottobre il FAI è a Villetta di Negro e al Museo E. Chiossone

Villetta di Negro e il Museo E. Chiossone partecipano all’VIII edizione delle Giornate Fai d’autunno, che nel prossimo week end coinvolgerà 260 città nella campagna di raccolta fondi del FAI (Fondo Ambiente Italiano “Ricordati di salvare l’Italia”)

Due giorni per sfidare la capacità degli italiani di stupirsi e di cogliere lo splendore del territorio che ci circonda, invitando alla scoperta di 700 luoghi in tutta Italia. Per l’edizione 2019 il Comune ha collaborato con il FAI Giovani Genova e la delegazione genovese del FAI, aprendo al pubblico il Museo d’Arte Orientale E. Chiossone e il parco di Villetta Di Negro per puntare i riflettori su una delle collezioni d’arte asiatica più prestigiose al mondo e su uno dei parchi storici più antichi della città. Dalle 12 alle 18 sarà possibile partecipare alle visite guidate. Ultimo ingresso alle 17.30.

Per informazioni:

www.giornatefai.it

www.fondoambiente.it