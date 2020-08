10 e 11 agosto, Teatro e Circo a Nuove Terre

Martedì 11 va in scena a Framura, lo spettacolo in prima assoluta di Magda Clan Circo

La settimana inizia a Framura con Luca Odani di PanDomu Teatro, il giovane talento under 35 vincitore di Intransito 2019 e prosegue con una prima assoluta d’eccezione: lo spettacolo One Step Beyond di Magda Clan Circo. Un’esplosiva nuova creazione intitolata alla distanza, ideata e realizzata espressamente per la manifestazione di Officine Papage.

Lunedì 10 agosto

Dalle ore 16 alle ore 19, nel porticciolo Turistico di Framura:

#interferenza 3 Pan Domu Teatro

COS’È LA DISTANZA? – Incontri performativi

Una telefonata per fare assieme esperienza di possibili distanze e avvicinamenti. Sappiamo come si inizia ma non esattamente come si finisce perché nel mezzo può succedere qualcosa di imprevisto che ogni volta sarà diverso. Come… come un incontro, insomma. Come un incontro e basta.

Ore 21.30 / Loc. Costa, Piazza della Chiesa – FRAMURA

Pan Domu Teatro

ASSENZA SPARSA di e con Luca Oldani Dramaturgo Jacopo Bottani

Contributi audio di Dott. Paolo Malacarne, Dott. Ugo Faraguna, Dott. Francesco Tani con il sostegno e la produzione in residenza di Fondazione Policlinico Sant’Orsola ONLUS Bologna.

Spettacolo vincitore della rassegna Intransito 2019

È possibile raccontare con leggerezza il dolore di un’amicizia sconvolta da una tragedia? È possibile farlo in assenza di personaggio, di trama, di consequenzialità dell’azione? Assenza Sparsa è una non-storia fatta di tentativi comici, grotteschi, assurdi, ingenui, dubbiosi, disperati; di reagire al dolore, di provare a starci dentro mentre intorno a chi aspetta in sala d’attesa si sparge intanto un po’ di “assenza”. L’assenza di chi sembra dormire ma non dorme, di chi sembra morto ma è vivo, di chi vive come un morto. Un’assenza così insomma, un po’ imprecisa, raffazzonata…. L’assenza del coma. Gli artisti di Pan Domu sono andati a dialogare coi medici del reparto Rianimazione per raccogliere le loro riflessioni lucide, disincantate e umane sulle tematiche del coma, del sonno, della morte, della percezione del dolore. Non solo uno spettacolo ma anche e soprattutto un percorso che raccoglie, con grande delicatezza e cura, l’esperienza umana trovata fra le mura del Policlinico Sant’Orsola di Bologna.

Martedì 11 agosto

Dalle ore 16 alle ore 19, a Deiva Marina:

MagdaClan Circo

MISURE D’ISTANTE – Laboratori per bambini

Una nuova formula di laboratorio basata sull’interazione tra i più piccoli e gli oggetti di misurazione (un righello, un flessometro, un metro da sarta, una bindella). Vista l’esasperante questione del distanziamento sociale, la volontà è quella prendersi gioco della distanza, di lasciarla da parte a favore del gioco, della scoperta e dello stupore per non trasformarsi in semplici corpi da misurare e da regolare.

Ore 21.30 / Loc. Fornaci – FRAMURA

MagdaClan Circo

ONE STEP BEYOND

Acrobatica al suolo, acrobatica aerea, equilibrismo, giocoleria, mano a mano di e con on Elena Bosco, Giulio Lanfranco, Alessandro Maida, Giorgia Russo Evento organizzato in collaborazione con Sarabanda – Circumnavigando Festival

Un passo verso l’altro con la testa verso il basso, un passo sulle mani e due piedi sulla testa. Un altro passo verso l’alto per accorciare le distanze. Percorsi in equilibrio, dorso a dorso, mano a mano, sempre più vicini fino a sentire il respiro e il battito del cuore. Un passo oltre, poi, per scavalcare i confini dei corpi e delle sue paure. In questa creazione specifica per Nuove Terre, gli artisti del MagdaClan usano la poesia del circo contemporaneo per sfidare col sorriso e superare con la meraviglia un ostacolo necessario che va aldilà dei limiti del corpo: la distanza.