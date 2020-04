Il talento e la cultura del Bel Paese non si fermano e le performance saranno fruibili gratuitamente online tra djset, comicità e poesia

Nonostante il lockdown che l’Italia sta vivendo ormai da due mesi, il mondo dell’intrattenimento non si è fermato grazie al digitale e ha scelto di servirsi proprio della tecnologia per continuare a divertire e unire tutti gli italiani che ogni giorno vivono “connessi” anche oltre i confini nazionali. E’ questo l’obiettivo del live show non-stop in programma per il 1 maggio 2020, Festa dei Lavoratori ideata da Stefano Saladino su RinascitaDigitale.it, il progetto di formazione gratuita entrato a far parte dell’iniziativa del Governo Italiano, Solidarietà Digitale.

L’ideatore bergamasco dell’iniziativa, Stefano Saladino, e CEO di Mashub – società italiana che sviluppa strategie di Marketing e Comunicazione per le aziende – è stato fra i primi a lanciare all’inizio dell’epidemia una piattaforma gratuita di formazione per coinvolgere ogni giorno, imprenditori, artisti e innovatori dalle proprie scrivanie di casa. Formazione in tutte le sue diverse accezioni, perché grazie al successo di Rinascitadigitale.it, Stefano Saladino ha creato il nuovo canale Rinascita Artistica per dare voce ai tanti artisti che in questo periodo di emergenza hanno dovuto interrompere bruscamente la loro attività.

Data la forte adesione e il successo del progetto di Rinascitadigitale.it, grazie alla direzione artistica, all’organizzazione e alla presentazione di Gian Chi Performer della creatività, venerdì 1° maggio 2020 dalle 15.00 alle 18.00, Rinascita Digitale sarà il palcoscenico virtuale che ospiterà nomi importanti ed emergenti del panorama artistico nostrano, regalando a tutti gli italiani costretti a casa un pomeriggio di svago tra musica e arte e ringraziare al contempo speaker, ascoltatori e sostenitori che hanno contribuito allo sviluppo del progetto di formazione.

Dal sound indie – pop rock di Mike Orange, al cantautore comasco Mattia Scarpa, passando al djSet di musica elettronica tenuto dagli artisti di Temporeale, centro di ricerca produzione e didattica musicale. Da non perdere l’arte visuale di Edoardo Nardin e le performance dello showman Paolo Agrati, la stand-up poetry di Ciccio Rigoli, l’attore Davide Priore, insieme alla comicità di Luca Bassi Andreasi e la cabarettista di Zelig Laura Magni. Non mancheranno le esibizioni circensi di Tiziano Colombo, Maria Allevi, Stefano Papia, Emanuele Maio. Il pomeriggio si concluderà con l’animazione e il Djset vintage di Mike Comincini.

Con 100.000 utenti singoli dal lancio, nella sola giornata dedicata al mondo del Turismo il sito ha registrato oltre 3068 iscritti, utenti online in Italia e all’estero che hanno fruito dei contenuti video anche attraverso Facebook – oltre 8400 Persone con 41.105 minuti di visualizzazione.