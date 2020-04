Nuovo data in noir con il Sofà Teatro di Officine Papage

Continua il Sofà Teatro di Officine Papage. Sabato 2 maggio “Delitti esemplari 2 – Come sopravvivere in tempi di pandemia” da Max Aub e AA.VV.

Platee e foyer virtuali (ma reali!) per spettacoli digitali – tante storie, tanti volti, una comunità.

Con i cittadini del laboratorio Teatro Clandestino di Genova, Roma, Pomarance e Monterotondo Marittimo

Il Sofà Teatro di Officine Papage continua a coinvolgere con sorprendente successo il pubblico di Toscana e Liguria (ma non solo!), riproponendo, anche attraverso i social, il dialogo e la contaminazione tra artisti e spettatori che da anni è al centro di ogni progetto pensato dalla compagnia.

Sabato 2 maggio, l’appuntamento sul web – dove il pubblico potrà incontrarsi e salutarsi in diretta, come in un vero foyer – è alle ore 21.30, all’insegna del noir. Va in scena DELITTI ESEMPLARI 2 – Come sopravvivere in tempi di pandemia. Un’esilarante carrellata di monologhi, virtuali ma tutt’altro che virtuosi. Alle meravigliose e dissacranti storie di Max Aub, si mescoleranno, in un’escalation di brividi e risate, quelle inventate e scritte in questa occasione dai partecipanti, per raccontare con ironia l’esperienza degli ‘strani’ e allucinati giorni che tutti stiamo vivendo. Uno sguardo sarcastico e pungente su paranoie e frustrazioni, antipatie e insofferenze. Confessioni immaginarie di delitti senza castigo.

Partecipare è facile. Bastano lo schermo di un computer o di uno smartphone, una connessione internet e alcune semplici istruzioni, disponibili sul sito www.officinepapage.it, dove nei giorni successivi sarà possibile anche trovare brevi pillole in video degli spettacoli realizzati.

La rassegna prosegue fino al 22 giugno, dentro e oltre la fatidica ‘fase 2’ che si avvicina. La finestra globale del web permette così alla compagnia di regalare al suo pubblico un’anticipazione dell’edizione 2020 dei Festival che, nell’arco degli ultimi 10 anni, ne hanno decretato il successo nazionale: la rassegna ligure Nuove Terre – Le arti della scena e il Festival delle Colline Geotermiche toscane.

Prossimi appuntamenti:

Venerdì 8 maggio ore 21.30 in scena LE CITTÀ INVISIBILI – uno spettacolo dall’omonimo testo di Italo Calvino. Le città sono un insieme di desideri, di segni, d’un linguaggio. Le città sono luoghi di scambio, non solo scambio di merci, ma anche di parole, ricordi e desideri. Venerdì 15 maggio ore 21.30 in scena RISPONDI A DIMITRI da “Spifferi” di Letizia Muratori (vincitrice del Premio Renato Fucini 2019). Una storia di relazioni sospese che muove dal quotidiano, soffiando via da personaggi e ambienti l’apparente ‘polvere della realtà’ per rivelare ‘spettrali’ e inaspettate verità. Venerdì 22 maggio ore 21.30 in scena FAVOLE AL TELEFONO di Gianni Rodari. Un’opera senza tempo di quel genio di Gianni Rodari, capace di far schiudere sorrisi, di commuovere, di far emergere sani pensieri, di sorprendere e far riscoprire sopite emozioni.

In questo momento storico inaspettato e difficile, la compagnia Officine Papage, che da anni propone sui territori liguri e toscani progetti teatrali di rilievo nazionale è al lavoro per capire come portare avanti idee positive, come mantenere vive e attive le relazioni della comunità attraverso gli strumenti e i linguaggi dell’arte. È nata così l’iniziativa “Sofà Teatro – Platee e foyer virtuali per spettacoli digitali”, ovvero la volontà di trasferire sulla rete i teatri (chiusi dai primi di marzo) utilizzando le nuove tecnologie per proporre spettacoli da vedere attraverso lo schermo del computer o dello smartphone. In queste performance (per la regia di Marco Pasquinucci) gli attori di Officine Papage si mescolano ai cittadini e alle cittadine in formazione dei laboratori teatrali gestiti dalla compagnia, che partecipano portando in scena la propria voce, il proprio volto. Il progetto diventa quindi anche uno strumento per ripensare e far proseguire – attraverso nuove forme e con le possibilità dell’oggi – attività già avviate e sostenute da molteplici enti pubblici e privati (laboratori di teatro e cittadinanza e teatro educazione, incontri di approfondimento con artisti, stagioni teatrali e molti altri progetti speciali che trovano nelle modalità del “SoFà Teatro” una interessante alternativa di compimento o addirittura evoluzione. Ma il progetto è anche occasione per Officine Papage di riunire in platee allargate i propri molteplici pubblici, perché “SoFà Teatro” non guarda alle distanze, ma è spazio di incontro capace di superare ogni confine. Così i toscani dei territori dove la compagnia è Residenza Artistica, tra le province di Pisa e Grosseto, e i liguri dei comuni del capoluogo e delle baie del levante, dove la compagnia porta avanti da oltre 10 anni la sua attività, hanno la possibilità di incontrarsi, conoscersi, condividere l’esperienza del “fare” o del “vedere” teatro insieme.

Tutti sono invitati a far parte della platea virtuale. Si tratta di eventi in diretta, non registrati, che quindi intendono riproporre e valorizzare il legame speciale tra artisti e pubblico, fatto di compresenza. Nelle serate di spettacolo tutte le peculiarità del teatro sono riproposte: dal foglio di sala inviato agli spettatori con le informazioni sull’evento, al momento dell’accoglienza nel foyer, una sorta di anticamera nella quale spettatori e organizzatori possono salutarsi e prepararsi alla visione. Gli spettatori possono assistere gratuitamente, chiedendo agli organizzatori di essere inseriti in platea (l’accesso “in sala” è reso possibile attraverso un link che garantisce la connessione e la condivisione).

INFO

Per informazioni e prenotazioni contattare lo staff con le seguenti modalità: chiamare o mandare un messaggio whatsapp al numero 3714353780, oppure scrivere una mail a giulia@officinepapage.it o un messaggio sulla pagina Facebook Officine Papage, entro il giorno precedente la data di programmazione (ore 10.00-12.00 / ore 16.00-18.00). Tutti i dettagli su www.officinepapage.it