Remdesivir, altro no del Governo per sperimentazione a Genova. Foscolo: assurdo

“Una risposta del tutto insoddisfacente quella portata ieri in commissione Affari sociali dalla sottosegretaria alla Sanità Sandra Zampa. Alla nostra richiesta di chiarimenti sulle motivazioni dell’esclusione del Policlinico San Martino di Genova dalla sperimentazione del farmaco antivirale Remdesivir, nella cura dei pazienti affetti da Covid-19, di fatto, la sottosegretaria si è limitata a ribadire quanto già espresso dall’Aifa: la cosiddetta ‘somministrazione compassionevole’ è di esclusiva competenza della ditta farmaceutica produttrice, la Gilead Sciences srl, che ha scelto, in modo autonomo, di escludere la Liguria dalla lista dei centri autorizzati”.

Lo ha dichiarato oggi la deputata ligure Sara Foscolo (Lega) stigmatizzando il mancato intervento del Governo per Genova e la Liguria.

“Sebbene l’ente governativo Aifa si sia impegnato, nella risposta riportata dalla sottosegretaria Zampa, a garantire la ‘revisione dell’attuale programma di accesso al farmaco per uso compassionevole’, resta assurda la decisione di non inserire tra i 12 centri italiani di sperimentazione il Policlinico genovese.

Ricordo che la Liguria è tra le regioni più colpite dalla violenza del Covid-19 e che proprio nel nosocomio genovese, per la prima volta in Italia, è stato sperimentato, prima del diniego dell’Aifa, con buoni risultati e addirittura con la guarigione di alcuni pazienti.

Vigileremo in commissione affinché Aifa mantenga il proprio impegno e, se sarà necessario, riproporremo un’interrogazione al ministro per sapere in che termini verrà rivisto l’accesso al farmaco per uso compassionevole”.

