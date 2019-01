Zona rossa, versati da Aspi 115 milioni: effettuati da Bucci primi pagamenti immobili

Sono stati effettuati nel pomeriggio di ieri i primi 130 mandati di pagamento per l’acquisto degli immobili della zona rossa, dopo l’arrivo effettivo dei 115 milioni di euro versati da Autostrade Spa nella contabilità speciale del Commissario Bucci.

Lo hanno riferito i responsabili della Struttura commissariale di Governo per la ricostruzione del viadotto autostradale sul Polcevera.

“Gli uffici si sono immediatamente attivati per procedere con i primi pagamenti per un importo di circa 25 milioni di euro. Il lavoro degli uffici proseguirà a ritmo serrato da lunedì (primo giorno utile per la contabilità) per garantire ai cittadini e alle aziende coinvolte che il saldo avvenga nei tempi più rapidi possibili”.

Contestualmente, i responsabili della Struttura commissariale hanno comunicato che “per chi dovesse procedere con la consegna di chiavi o documenti relativi agli immobili, gli uffici al terzo piano del Matitone (via di Francia, 3) sono a disposizione dal lunedì al giovedì con orario 9 – 13 e 14.30 – 17.30 e il venerdì dalle 9 alle 11. E’ possibile anche prendere un appuntamento, concordando l’orario con la Segreteria (tel. 010 557 71 07)”.