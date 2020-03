Zingaretti positivo a coronavirus, Toti: auguro pronta guarigione a segretario Pd

“Un augurio di pronta guarigione al collega Nicola Zingaretti, risultato positivo al coronavirus”.

Lo ha dichiarato oggi su fb il governatore ligure Giovanni Toti, dopo che il segretario del Pd e governatore del Lazio ha annunciato sul social network di essere positivo al coronavirus.

“Ferma condanna – ha aggiunto Toti – per chi fa sciacallaggio su questa notizia, esattamente come per quelli che lo facevano ieri sull’uomo della scorta di Salvini.

In questa battaglia non possono e non devono esistere colori, a parte il tricolore che ci deve unire per combattere e vincere questa emergenza”.