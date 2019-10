Zena Fight 4 dal 3 novembre Palazzetto dello sport a Busalla

Il Palazzetto dello sport in Viale Europa 1 ospiterà il più grande evento di arti marziali, Kickboxing, Savate e Muay Thai in Liguria

03 novembre 2019. Palazzetto dello sport di Busalla in provincia di Genova, manifestazione dilettanti il pomeriggio, Galà PRO dalle 18.30. Match Internazionali Italia vs Francia Il più grande evento ligure di sport da combattimento targato FIKBMS. Kickboxing, Savate e Muay Thai saranno di scena domenica 3 novembre 2019 in Vallescrivia. Presenti molte palestre provenienti da Toscana, Lombardia, Piemonte e alcuni match internazionali tra società liguri e società francesi.

Alla manifestazione parteciperanno i migliori atleti liguri sotto la supervisione della Federazione Italiana FIKBMS e del CONI. L’evento è patrocinato dal comune di Busalla. La manifestazione inizierà alle ore 11, con le gare degli under 18, per poi continuare senza sosta nel pomeriggio per gli atleti maggiorenni che si affronteranno sempre nelle gare a contatto leggero.

Dalle 15 in poi ci saranno le gare di Contatto Pieno con il KO.Dalle 18.30 inizio Galà PRO nello Zena Fight Night, dove gli atleti presentati sul ring da presentatore ufficiale verranno accolti da musica di ingresso, maxi schermo e televisione. L’evento è organizzato in sinergia dalle palestre LA DAMA KOMBAT e JAI SUU GYM.

Per Informazioni contattare- 3921284161 –