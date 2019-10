Domani Cgil Cisl Uil in Regione per legge su sicurezza in autostrada

Domani alle 15 Cgil Cisl Uil saranno in Consiglio Regionale per essere auditi dal Consiglio in merito alla proposta di legge sulla sicurezza nelle autostrade in ambito lavorativo

La necessità di una legge regionale sul tema della sicurezza per chi lavora nell’ambito autostradale è nata a seguito del protocollo regionale siglato in Prefettura a Genova tra Società Autostrade, Cgil Cisl Uil, Feneal Filca Fillea, Uil Trasporti Filt Cgil Fit Cisl. L’accordo, maturato dopo lunga e difficile trattativa, pone al centro la sicurezza delle lavorazioni nei cantieri autostradali ed incrementa gli standard di sicurezza anche per gli utenti della rete autostradale ligure.

Il protocollo prevede un costante flusso di informazioni da Autostrade per l’Italia alle organizzazioni sindacali e agli organismi sindacali preposti al presidio delle norme sulla sicurezza. Sono previste regole per l’accesso ai cantieri autostradali al fine di proseguire l’importante impegno a favore della sicurezza sul lavoro e per il rispetto delle norme contrattuali. Il protocollo impegna Società Autostrade a promuovere l’incontro tra imprese affidatarie e Organizzazioni sindacali prima dell’avvio dei lavori su tematiche inerenti l’organizzazione del lavoro, logistica del cantiere, oltre alla sicurezza.

La legge regionale che il Consiglio si appresta ad approvare deve trovare le risorse utili a dare sostanza alle norme in materia di sicurezza sul lavoro che sono di competenza della Giunta che completano l’Accordo di cui sopra.