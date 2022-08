XXIV Festival Organistico Internazionale “Armonie sacre”, 7 agosto a Riva Trigoso

Domenica 7 agosto 2022 la Chiesa Parrocchiale di S. Pietro Apostolo di Riva Trigoso, territorio del Comune di Sestri Levante, ospiterà l’attesa esibizione dell’Ensemble Vocale “L’una e cinque” e di Mauro Cossu, organista del Santuario di Gesù Bambino di Praga di Arenzano. L’appuntamento si colloca nell’ambito del XXIV Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, rassegna itinerante promossa dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” ETS che fa tappa a Sestri Levante per il sesto anno consecutivo. Sarà quindi nuovamente possibile ascoltare l’organo “Filippo Tronci” (1896) in un ampio repertorio comprendente composizioni di diverse epoche e stili. Si preannuncia di notevole interesse anche la performance dell’Ensemble Vocale “L’una e cinque” dal classico rinascimentale, al jazz, sino alla musica leggera. Il concerto si avvale del sostegno economico della Fondazione Compagnia di San Paolo, Regione Liguria e Comune di Sestri Levante.

L’ingresso è libero

Domenica 7 agosto 2022

SESTRI LEVANTE (Ge)

Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo, Riva Trigoso

(Corso Colombo 105, Riva Trigoso di Sestri Levante – Genova)

Ore 21.15: CONCERTO

Ensemble Vocale “L’una e cinque”

Mauro Cossu, organo

Organo “Filippo Tronci”, 1896

BIOGRAFIE

ENSEMBLE VOCALE “L’UNA E CINQUE” – Nasce a Torino nel 1995 da un’idea di Marco Andrioletti, che ne è stato fondatore, produttore artistico e voce di baritono e realizza un repertorio concertistico di brani dal ‘500 ai giorni nostri. Ciascun componente del gruppo proviene da ambiti musicali differenti, accomunati dall’interesse e dalla curiosità di esplorare le potenzialità della polifonia vocale attraverso lo studio dei repertori più svariati.

Con questa finalità l’ensemble ha affrontato nel tempo vari generi di musica sia a cappella che con accompagnamento strumentale: dal classico rinascimentale, al jazz, sino ad alcune realizzazioni inedite di musica leggera.

MAURO COSSU – È nato a Cogoleto (GE) nel 1974. Ha iniziato la sua formazione musicale e lo studio del pianoforte sotto la guida di Antonio Robello, proseguendo con gli studi di Organo e Composizione Organistica presso il conservatorio “N. Paganini” di Genova sotto la guida dei Maestri Attilio Baronti, Miranda Aureli, Andrea Toschi e Bartolomeo Gallizio conseguendo quindi il diploma con il massimo dei voti. Successivamente ha frequentato presso lo stesso Istituto il corso di Clavicembalo nella classe dalla Prof.ssa Barbara Petrucci, conseguendone il diploma con il massimo dei voti e la lode. Ha partecipato a corsi di perfezionamento tenuti da insigni Maestri quali P. Westerbrink, D. Oberdörfer, J. Essl, L. F. Tagliavini, J. L. Gonzales Uriol e M. Nosetti. È stato incaricato di svolgere servizio in qualità di organista durante la S. Messa celebrata da sua Santità Benedetto XVI il 17 Maggio 2008 in Piazza del Popolo a Savona. Nel 2012 ha tenuto il concerto di inaugurazione in occasione del restauro dell’organo Mutin Cavaillé-Coll della Cattedrale Saint Joseph a Nouméa (Nuova Caledonia). Nel 2013 ha inciso il cd Itinera Organi sullo strumento Piero Sandri della chiesa parrocchiale Nostra Signora della Salute a Vaccheria di Guarene (Cn). Svolge attività concertistica in Italia e all’estero. Si propone al pubblico come solista, in duo con il maestro Alberto Dossena (organo a quattro mani), in formazioni vocali e strumentali ed è inoltre Maestro collaboratore dell’Associazione Culturale “Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine” di Varazze (SV). È organista presso la Chiesa parrocchiale di S. Bernardo in Lerca di Cogoleto (GE) e presso la “Schola Cantorum” del Santuario di Gesù Bambino di Praga in Arenzano (GE) della quale attualmente è anche direttore.

L’ORGANO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN PIETRO APOSTOLO A RIVA TRIGOSO, SESTRI LEVANTE (Ge)

Organo costruito da Filippo Tronci nel 1896. Posto in cantoria sopra il portale d’ingresso.Tastiera di 56 note (Do1-Sol5) con prima ottava cromatica. Pedaliera “a leggìo” di 17 pedali (Do1-Mi2), con prima ottava cromatica, costantemente unita alla tastiera; l’ultimo pedale comanda il Timpano.

Registri azionati da manette con incastro: Campanette, Trombe Bassi, Trombe Soprani Corno Inglese Soprani, Corni Dolci Soprani, Voce Angelica, Flauto in ottava Bassi, Flauto in ottava Soprani, Voce Umana Soprani, Viola Bassi, Terza Mano, Principale Bassi, Principale Soprani, Ottava Bassi, Ottava Soprani, Decimaquinta, XIX e XXII, XXVI e XXIX, Cornetto Soprani, Ottavino Soprani, Bassi reali 8′, Timpani in tutti i toni Divisione Bassi/Soprani: Si2-Do3. Staffe laterali per Ripieno e Combinazione libera. Un pedaletto a sinistra della pedaliera aziona l’Uccelliera.Lo strumento è stato restaurato nel 1999 dalla Bottega organara Alessandro Corno e figli di Bernate d’Arcore (MI).

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Martedì 9 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Oratorio dei Bianchi

João Vaz (P), organo

Ore 20.30 CONCERTO DI CAMPANE

Mercoledì 10 agosto 2022 – Sori (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Margherita V.M.

Corrado Franzoia, organo

Sabato 13 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

Prima esecuzione assoluta del brano “Montallegro Variations” commissionato dall’Associazione “Rapallo Musica” a Naji Hakim

Naji Hakim (F), organo

Ore 20.30 CONCERTO DI CAMPANE

Martedì 16 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Oratorio dei Neri

Jasmine Vorhauser (A), flauto

Caroline Atschreiter (A), organo

Ore 20.30 CONCERTO DI CAMPANE

Mercoledì 17 agosto 2022 – Chiavari (GE) – ore 21,15

Parco botanico di Villa Rocca (in caso di pioggia Auditorium di San Francesco)

Gruppo di danza storica Balastorie

Joxe Benantzi Bilbao (E), organo

Giovedì 18 agosto 2022 – Follo (SP) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice, Piana Battolla

Matteo Venturini, organo

Sabato 20 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

Jean-Pierre Lecaudey (F), organo

Ore 20.30 CONCERTO DI CAMPANE

Domenica 21 agosto 2022 – Coreglia Ligure(GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Nicola di Bari

Francesco Grigoli, organo

Giovedì 25 agosto 2022 – Ventimiglia (IM) – ore 21,15

Santuario di San Secondo

Stanislav Šurin (SK), organo