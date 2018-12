West Side Story inaugura il 2019 del Teatro Carlo Felice

Martedì 1 gennaio 2019, alle 16, torna West Side Story al Teatro Carlo Felice di Genova.

Un capolavoro della musica di Leonard Bernstain, nel quale si fonde il connubio tra linguaggio popolare e stile colto, un’opera che travalica i generi e le generazioni, il più famoso musical di Broadway in scena in un’edizione rinnovata ma fedele all’originale, proposta in lingua originale con dialoghi in italiano.

La regia è di Federico Bellone riprodotta da Chiara Vecchi, con le coreografie originali di Jerome Robbins riprodotte da Fabrizio Angelini.

A dirigere l’Orchestra e il Coro del Teatro Carlo Felice, sarà il giovanissimo Alpesh Chauhan, direttore inglese, dotato di ampia sicurezza e disinvoltura con una capacità introspettiva e un’espressività fuori dal comune che, fin dalle sue prime apparizioni, ha confermato un’autorevolezza musicale indiscutibile per il modo di entrare nel cuore di una partitura con pieno coinvolgimento da parte dell’orchestra.

Il cast che interpreterà le indimenticabili melodie e i coinvolgenti ritmi della partitura di Bernstein comprende numerosi artisti di altissimo livello tra i quali spiccano Luca Giacomelli Ferrarini (Tony), Caterina Gabrieli (Maria), Simona Di Stefano (Anita), Giuseppe Verzicco (Riff) e Mark Biocca (Bernardo).

Una storia d’amore ma anche un action thriller, West Side Story è tutto questo, un amore sfortunato tra due giovani, Tony e Maria, la cui felicità è distrutta dall’odio tra le due bande rivali alle quali appartengono: i Jets e gli Sharks, il tutto ambientato nella giungla urbana della New York degli anni Cinquanta. Il musical conobbe un ulteriore successo anche nella sua versione per il grande schermo: l’omonimo film con Natalie Wood vinse 10 premi Oscar, 3 Golden Globe e il Grammy Award per la colonna sonora. Adattamento moderno del celebre Romeo e Giulietta di Shakespeare, il capolavoro di Bernstein unisce ritmi travolgenti di mambo e samba con melodie affascinanti che sono rimaste nella memoria collettiva quali “Maria”, “America”, “I Feel Pretty” e “Tonight”.

Sabato 29 dicembre – ore 16.00 – presso l’Auditorium E.Montale, si svolgerà la Conferenza illustrativa a cura di Lorenzo Costa in collaborazione con l’Associazione Amici del Carlo Felice e del Conservatorio N.Paganini , con ingresso gratuito.

Repliche a Gennaio 2019 : Giovedì 3 (20.00 – A), Venerdì 4 (20.00- B), Sabato 5 (15.30 – F).

Elisa Prato