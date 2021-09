Web mail di Aruba è down dalle 13, disagio in rete | Aggiornamento

Oggi, mercoledì 22 settembre, giornata di down per il sistema di mail di Aruba. Sono diversi gli errori segnalati dagli utenti che stanno inondando Twitter di screenshot avvisando del problema, lamentandosi dell’impossibilità di procedere con l’accesso alla propria mail ma anche di non risposte ufficiali da parte del provider.

I problemi di Aruba Webmail si sono registrati nella giornata di oggi, intorno le ore 13 e riguardano principalmente le difficoltà di procedere con il log-in all’area personale dell’email.

Ancora sconosciuta la causa. Potrebbe trattarsi di un crollo improvviso dei server che gestiscono la posta, oppure pratiche di manutenzione straordinaria che , però non sono state comunicate.

I malfunzionamenti sono stati registrati dal primo pomeriggio anche dal sito di alert Downdetector, piattaforma che raccoglie le segnalazioni dei malfunzionamenti da parte degli utenti che ha evidenziato come buona parte dei problemi si stiano verificando nell’accesso alle email.

La causa dell’errore di sistema non è ancora nota, e mancano risposte ufficiali da Aruba che, probabilmente, sta lavorando per risolvere il problema.

Attualmente andando sul link “https://webmail.aruba.it/“, viene evidenziato un “Errore 502 Bad Gateway” che indica come il server che funge da proxy non è stato in grado di ottenere una risposta dal server di origine.

Aggiornamento

Poco dopo le 14.15 il problema è rientrato.