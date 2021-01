Warner Chappell, live per scoprire il mondo degli autori

Warner Chappell Music e ScuolaZoo presentano Liveclass, Urban-Pop Songwriting

Al via dal 24 febbraio l’interessante iniziativa che introduce la Generazione Z al mondo dell’editoria con l’aiuto di tutor d’eccezione!

Mercoledì 27 gennaio dalle ore 18.00 il workshop gratuito introduttivo del corso aperto a tutti per conoscere meglio il mondo degli A&R

https://liveclass.scuolazoo.com/workshop-songwriting-1/

Dall’unione di WARNER CHAPPELL MUSIC e SCUOLAZOO nasce la LiveClass di Urban-Pop Songwriting, un’iniziativa molto interessante per avvicinare la generazione Z al mondo editoriale e spiegare loro come poter diventare degli autori!

La prima lezione della Live Class, in diretta streaming, si terrà a partire dal 24 febbraio.

Per presentare al meglio il progetto, mercoledì 27 gennaio dalle ore 18.00 ci sarà la possibilità di partecipare al workshop gratuito, aperto a tutti, che introdurrà ai partecipanti le dinamiche del corso grazie al quale i ragazzi avranno la possibilità di conoscere più da vicino il mondo degli A&R (https://liveclass.scuolazoo.com/workshop-songwriting-1/).

La LiveClass Urban-Pop Songwriting è un corso della durata di 3 settimane, che sarà diviso in 8 lezioni da 2 ore ciascuna, in cui si ripercorrerà il processo di produzione di un brano Urban, dalla stesura dell’idea allo sviluppo della produzione, fino ad arrivare alla finalizzazione e alla realizzazione del mix finale.

Le lezioni saranno divise in tre gruppi, ciascuno seguito da un tutor d’eccezione: il produttore multi platino e dj MATTIA CERRI, in arte CINO (Eros Ramazzotti, Marracash, Shade, Alessandra Amoroso, Federica Abbate), il produttore e songwriter multi platino RICCARDO SCIRÈ (Elodie, CNCO, Elettra Lamborghini, RIKI, Reik ) insieme al songwriter, producer e sound engineer ADEL AL KASSEM (Sfera Ebbasta, Elodie, Elettra Lamborghini, Dark Polo Gang, Martina Vicario, Izi) e RICCARDO LODA con LODOVICO PAGANI, del team A&R di Warner Chappell Music (Ghali, Tha Supreme, Laura Pausini, Fred De Palma, Ghemon e molti altri). Esattamente come per le altre LiveClass proposte da ScuolaZoo, anche questa LiveClass, potrà essere un potenziale sbocco professionale per i partecipanti che avranno la possibilità di essere selezionati da Warner Chappell Music Italiana per eventuali collaborazioni lavorative.

Andrea Corelli, sales & marketing manager di ScuolaZoo, dichiara «È un onore per ScuolaZoo collaborare con un peso massimo della discografia come Warner Chappell Music e sono estremamente felice che un’icona dell’industria musicale come Roberto Razzini abbia voluto cogliere questa opportunità. Mi auguro che questo sia il primo passo di una solida partnership che porti un ampio, positivo e duraturo impatto sulle nuove generazioni, che è da sempre la vision di OneDay Group».

Riccardo Loda, A&R di Warner Chappell Music Italiana, racconta «Siamo davvero felici di collaborare con un media brand come ScuolaZoo. Il loro interesse nel puntare i riflettori sugli autori e sugli editori è un bella occasione per dare risalto al nostro settore e all’intera industria musicale. Ci auguriamo che questa partnership sia un ulteriore passo per avvicinare le nuove generazioni alla musica.»

WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA, da più di vent’anni tra le aziende leader nel campo dell’editoria musicale.

Divisione editoriale di Warner Music Group, Warner Chappell Music Italiana, operando in tutti i settori in cui è presente la musica, sviluppa attività di ricerca e formazione di autori per la creazione di nuove composizioni musicali, offre servizi di gestione e tutela di repertori musicali esistenti, promuove collaborazioni con artisti e produttori per lo sviluppo di nuovi progetti. Sul fronte audiovisivo, collabora con case di produzione cinematografiche, televisive e agenzie di pubblicità, fornendo consulenze musicali in ambiti pubblicitari, televisivi e cinematografici.

SCUOLAZOO ScuolaZoo, parte del gruppo OneDay, è il media brand di riferimento della Generazione Z.

Il suo obiettivo è ispirare le nuove generazioni e contribuire a migliorare la scuola, attraverso attività e progetti online e on field. È seguito da oltre 10 milioni di studenti sui suoi canali social (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e Twitch). ScuolaZoo non è solo scuola: infatti ogni anno, da oltre undici anni, porta in viaggio con il tour operator proprietario 80.000 i ragazzi in tutta Europa al grido di #SeNonLoViviNonCiCredi.