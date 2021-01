Dove trovare un programma di fatturazione elettronica gratis

La fatturazione elettronica è ormai una realtà diffusa in tutta Italia, non solo tra le imprese che hanno l’obbligo di utilizzare questo tipo di documentazione. Infatti anche chi aderisce ai regimi forfettari ottiene dei vantaggi nello scegliere di fatturare esclusivamente in modo elettronico. Detto questo, chi quotidianamente emette fatture elettroniche sa che è importante avere a disposizione un programma di fatturazione elettronica, software che oggi si può trovare anche a titolo gratuito.

Un programma per la fatturazione elettronica gratuito

Sono numerosi i software disponibili sul mercato per la fatturazione elettronica. Si tratta di programmi che gestiscono l’intero processo di fatturazione, dall’emissione delle singole fatture fino all’invio di eventuali lettere di sollecito, con la possibilità di creare un archivio dei clienti, oltre ovviamente a quello per la conservazione delle fatture emesse e ricevute. Trovare un programma di fatturazione elettronica gratis permette di utilizzare tale strumento senza costi aggiuntivi. In linea generale i programmi per la fatturazione elettronica gratis non richiedono alcun pagamento per la versione base del software; nel caso in cui si necessiti di qualche servizio aggiuntivo, allora è probabile che sia necessario sborsare qualche euro, sotto forma di abbonamento mensile o annuale.

Cosa fa un programma per la fatturazione elettronica

Come abbiamo detto questi strumenti rendono molto più semplice l’emissione e la gestione delle fatture elettroniche. Alcuni sono adatti anche a coloro che non usano la fatturazione elettronica, che quindi emettono fatture tradizionali, ma si trovano nella situazione in cui i loro fornitori ed interlocutori usano le fatture elettroniche di nuova generazione. Un buon software permette di ricevere fatture elettroniche e di archiviarle, così come di emettere fatture, elettroniche o tradizionali, archiviando le stesse. Il sistema gestionale consente anche di fare una rapida ed efficace analisi di bilancio, controllando entrate ed uscite nei vari periodi dell’anno. Con un piccolo extra è possibile anche ottenere report avanzati, creare dei template personalizzati della documentazione, attivare l’invio automatico di solleciti per le fatture non pagate e così via.

La fatturazione elettronica in cloud

Che si decida per un programma di fatturazione elettronica gratis o a pagamento, numerosi utilizzatori oggi preferiscono che le varie funzionalità siano disponibili sul cloud. Si tratta della possibilità di avere il software sempre disponibili, indipendentemente dal terminale da cui vi si accede. Questo è possibile grazie al cloud; esistono infatti programmi per la fatturazione che non vanno installati sul singolo terminale, ma che rimangono in rete, in modo da poterli usare quando si è in ufficio, mentre ci si trova presso un cliente o un fornitore, nei momenti in cui si lavora da casa. Il cloud permette anche di attivare più accessi al software di fatturazione, in modo che anche i collaboratori lo possano utilizzare. Che ci si trovi alla propria scrivania in azienda, o in qualsiasi altro luogo, la disponibilità di software e documentazione accessibili online consente di avere sempre accesso a tutto ciò che serve, verificando dati o controllando i pagamenti, in pochi e semplici passaggi. Una vera rivoluzione per le aziende.