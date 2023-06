Wall of Dolls promuove un evento sul Primo Soccorso rivolto alla popolazione. 30 giugno dalle 17.30 alle 20 a Genova Boccadasse.

Wall of Dolls promuove un evento sul Primo Soccorso, sulle manovre di BLSD su adulto, bambino e lattante.

Piazzetta Luigi Tenco e in prossimità della Sede Wall of Dolls e Pro Loco in Via Aurora 8R a Boccadasse, Genova.

Wall of Dolls, CIVES (Coordinamento Infermieri Volontari Emergenze Sanitarie), OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova), P.A. Croce Bianca Genovese, Associazione Italiana Cinofili della Polizia di Stato, Pro Loco Maris Boccadasse e CIV Bocadasse, organizzano un evento dedicato al Primo Soccorso rivolto alla popolazione per informare e formare i cittadini con dimostrazioni pratiche sulle manovre di BLSD (Basic Life Support Defibrillation), ovvero le manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore. Realtà diverse in supporto del territorio, ognuna delle quali promuove azioni a tutela della popolazione.

Questa volta insieme in sinergia, unendo risorse e competenze per dare vita ad uno strumento di assistenza per quella parte di popolazione esposta ad eventuali rischi di salute.

Un progetto sperimentale in prossimità della sede di Wall of Dolls e Pro Loco Maris Boccadasse in Via Aurora 8R. Sede che viene messa a disposizione per realizzare un presidio estemporaneo di dimostrazione tenuto dagli infermieri volontari CIVES e Croce Bianca Genovese.

Quando si parla di Primo Soccorso, si pensa subito agli operatori e ai volontari dei servizi di emergenza, ma c’è un lasso di tempo tra la chiamata al numero di emergenza e l’arrivo dei soccorritori in cui il comportamento di chi si trova accanto a chi sta male o è la vittima di un incidente può fare la differenza.

Ecco perché è fondamentale l’educazione al primo soccorso, e CIVES con i suoi infermieri volontari si impegna a fornire tutte le informazioni ai cittadini e darà loro lo spazio per esercitarsi in brevi simulazioni, anche con i manichini dedicati.

Quindi potranno mettere in pratica: manovre anti-soffocamento, rianimazione cardiopolmonare sull’adulto e sul bambino e impiego del defibrillatore semiautomatico che con la Legge n°116 del 4 agosto 2021 ha allargato ancor di più la possibilità di utilizzo da parte dei cittadini.

Una popolazione formata e attiva è un insostituibile supporto per migliorare e rendere efficace la catena del soccorso

Quest’evento ha come scopo quello di migliorare l’empowerment e la consapevolezza del cittadino sulle manovre rianimatorie salvavita.

Un’occasione per i frequentatori dello storico borgo di Boccadasse dove il CIV a breve installerà un defibrillatore posizionato in uno spazio esterno utilizzabile in caso di arresto cardiaco nelle vicinanze.

Sapere come comportarsi in attesa dell’arrivo dell’ambulanza può salvare la vita

La partecipazione alle esercitazioni pratiche è aperta alla popolazione ed è gratuita.

In contemporanea nella spiaggia del Borgo verranno messe in atto delle azioni di simulazione di salvataggio in mare.

Gli scenari si svolgeranno in acqua con i bagnini delle spiagge libere genovesi e l’Associazione Cinofili della Polizia di Stato – Scuola Cani Salvataggio Piemonte.

Due scenari di soccorso che vedranno lavorare in sinergia le figure dei bagnini e i cani addestrati al soccorso in acqua.

La simulazione continuerà poi nella spiaggia dove i militi della P.A. Croce Bianca Genovese prenderanno in carica la persona soccorsa attuando tutte le manovre di valutazione, azione e stabilizzazione in attesa dell’Emergenza territoriale 118.

Queste dimostrazioni metteranno in luce il grande lavoro esistente dietro alla catena del soccorso da parte di tutti i professionisti, ognuno per le sue competenze, uniti per la buona riuscita dell’intervento su chi si trova in pericolo di vita.

In caso di maltempo e condizioni marine avverse l’evento verrà rinviato a nuova data

Evento con il patrocinio di Comune di Genova e Municipio VIII Genova Medio Levante

Per ulteriori informazioni sull’evento:

Vicecoordinatrice Wall of Dolls Liguria Avv. Cristina Zunino wallofdolls.liguria@yahoo.com / 3474355072