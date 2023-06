Loano, nel cortile della chiesa dei Cappuccini torna la “Sagra sulle Antiche Vie del sale”

Loano, appuntamento 30 giugno e 1° luglio presso la parrocchia S.Maria Immacolata

Tornano la “Sagra sulle Antiche Vie del Sale”, la manifestazione enogastronomica organizzata dal Banco di Solidarietà San Francesco Maria da Camporosso onlus con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano ed il “coordinamento” di Linda Baracco, consigliere comunale con incarico alla Consulta del Terzo Settore e del Volontariato.

Le vie del sale erano gli antichi percorsi e rotte di navigazione utilizzati anticamente dai mercanti del sale marino. Lungo queste direttrici i mercanti portavano il sale e l’olio in Piemonte e portavano sul mare grano, riso e altri alimenti. Lungo queste vie si creavano delle cittadine che accoglievano questi viandanti e non era rara l’occasione in cui da un piatto caldo si sfociasse in una situazione di festa con balli e canti. La sagra vuole essere un momento in cui provare a riassaporare alcuni gusti antichi di piatti delle nostre zone e dell’entroterra e allo stesso tempo creare un momento di comunità festosa attraverso balli e canti, proprio come doveva accadere sulle vie del sale.

Nel menu figurano il fritto di mare, i ravioli al ragù, la polenta bianca al sugo di porri, hamburger, alette di pollo, spiedini, hamburger vegetariano, patatine fritte dipper. E per accompagnamento, vino nero in bottiglia, pigato rossese ormeasco in bottiglia, vino alla spina bianco e rosso, birra artigianale e alla spina bionda e rossa e acqua. Un posto d’onore merita il “Piatto del Pellegrino” alla cerianasca (con torta verde di riso, pizza sardenaira e salsiccia alla cerianasca e pomodori). Tra i dolci frittelle di mele, dolce, sorbetto e anguria.

Le serate saranno accompagnate dal dj-set di DJ Giallo (Simone Giallombardo) e dalle esibizioni dei giovani cantanti che hanno preso parte alle selezioni del Festival Internazionale di Loano lo scorso 22 aprile.

Gli stand gastronomici apriranno alle 19. Tutto il ricavato sarà devoluto in favore dell’opera del Banco di Solidarietà di Loano, che raccoglie cibo e distribuisce alle persone e alle famiglie in gravi difficoltà economiche pacchi alimentari, farmaci, libri e quaderni scolastici e molto altro.