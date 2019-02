VVF eroi | A Carozzo spengono incendio, salvano e rianimano labrador

La serata di ieri si è conclusa in modo sicuramente inaspettato per i Vigili del Fuoco della Spezia. Non tanto per l’intervento, ma per la grande emozione di avere salvato un cucciolone di Labrador.

Poco prima delle 20,30 è scattato l’allarme per l’incendio di un’abitazione in località Carozzo.

Due squadre della sede centrale di via Antoniana sono tempestivamente intervenute sul posto.

Il rogo ha interessato una parte dell’abitazione, ma fortunatamente le persone all’interno sono riuscite a uscire autonomamente.

I pompieri hanno quindi cominciato le consuete operazioni di spegnimento e, contestualmente, una squadra di colleghi ha perlustrato l’interno dell’alloggio invaso dal fumo.

Ed ecco la sorpresa: nella camera da letto c’era Ettore, un bell’esemplare di labrador, privo di sensi.

Il cucciolone è stato preso e trasferito all’esterno. Prima gli hanno somministrato “aria pulita” con la maschera degli autoprotettori dei VVF, poi direttamente l’ossigeno messo a disposizione dai sanitari del 118 nel frattempo arrivati sul posto.

Per fortuna, Ettore si è ripreso e ha ricominciato a scodinzolare. Tra l’euforia e la soddisfazione di tutti i soccorritori e ovviamente quella dei suoi proprietari, che hanno ringraziato i vigili del fuoco e i sanitari del 118.