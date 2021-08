Volley Under 19 | Consorzio Global Colombo Campione d’Italia!

Campioni d’Italia! L’Under 19 della Consorzio Global Colombo Volley Genova si è laureata negli ultimi giorni di luglio Campione d’Italia.

Martedi 2 agosto, in collaborazione con l’Autoscuola Ottonello, Consorzio Global (consorzio che racchiude più di 800 aziende dei settori trasporti, logistica e shipping) ha voluto premiare i protagonisti della squadra dando loro l’opportunità di conseguire senza costi la patente di idoneità alla guida dopo il superamento delle rispettive prove di teoria e di pratica, come riconoscimento ai ragazzi appena maggiorenni per un traguardo sportivo straordinario raggiunto al di là di ogni pronostico.

La consegna degli attestati è stata fatta alla presenza del presidente di Consorzio Global Davide Falteri (foto accanto), il presidente del club Paolo Noli e naturalmente i giovani Campioni d’Italia.

“Questi ragazzi sono un orgoglio per Genova e tutto il mondo sportivo genovese – ha spiega Falteri – e noi siamo da anni vicini alla Colombo Volley Genova come “Main Sponsor” perché la società sposa il progetto di far crescere i giovani con professionalità e passione nel rispetto dei valori più nobili dello sport. Questi ragazzi hanno raggiunto un traguardo storico, li abbiamo voluti premiare con qualcosa di importante per la loro crescita come il corso completamente gratuito per traguardare la patente di guida. Un regalo utile e concreto per il loro immediato futuro”.

Il presidente di Colombo Volley Paolo Noli ja confermato che è rimasto incredulo quando una settimana fa ha ricevuto la telefonata di Falteri: “E’ stata davvero una splendida idea di una generosità davvero unica. I ragazzi e le famiglie hanno apprezzato moltissimo. Grazie di cuore a Consorzio Global di esserci sempre vicino”.

E dopo il prestigiosissimo traguardo raggiunto, ora per i ragazzi le meritatissime vacanze estive.

FRANCO RICCIARDI