Volley genovese in A2

Volley genovese in A2, Anzalone: «Un grande risultato»

Il volley genovese vola sempre più in alto, grazie alla Psa Olympia Voltri promossa in Serie A2 femminile: un’annata intensa che si è conclusa ieri al PalaFigoi, dove le gialloboblù hanno battuto per 3-2 le venete del Vivigas Arena Volley Verona.

«Un grande risultato per la pallavolo genovese, frutto della preparazione sportiva e della grande passione delle atlete della Psa Olympia Voltri, che hanno lanciato il cuore in campo e hanno riportato Genova in A2 – commenta Stefano Anzalone, consigliere delegato ai Grandi Eventi Sportivi –

Un risultato che ci riempie di orgoglio e che va ad arricchire il programma di eventi di Genova Capitale Europea dello Sport 2024. Congratulazioni alle ragazze, al coach Matteo Zanoni e al presidente Giorgio Parodi»