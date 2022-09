VM Motor Team – Rozio cala il poker a Garessio ed è pronto per Torino, il pilota ligure portacolori del VM Motor Team ha trionfato

VM Motor Team – Rozio cala il poker a Garessio ed è pronto per Torino. San Bernardo, valido per il Trofeo Nord. Dopo le vittorie ottenute in fila alla Mignanego Giovi, Susa Moncenisio e Bubbio Cassinasco per il pilota al volante della Peugeot 106 è arrivato una storica quarta affermazione, che consacra l’alfiere del VM Motor Team come dominatore assoluto del Gruppo N e della classe N1600 negli Slalom del Nord Italia.

Il compartimento rallystico della scuderia di Moreno Voltan è invece pronto per il Rally Città di Torino del 9-10 settembre con otto equipaggi, capitanati da Daniel Minerdo e Stefano Sandrigo su Ford Fiesta R5. Occhi puntati anche su Pierluigi Maurino e Samuele Perino, al via con una Renault Clio N5, mentre una coppia di Subaru Impreza è pronta in classe N4 per Carlo Camere con Stefano Demartini ed Alberto Verna con Ugo Montaldo.

Patrich Chironi e Yannick Joly sono pronti in classe R3C con una Renault Clio, così come Marco Petracca e Cristian Trivellato, tra i favoriti in Rally4 con la Peugeot 208.

Daniele Ferrotto e Monica Mendes, su Peugeot 205, affronteranno la gara in classe A5; su un’altra piccola ma potente trazione anteriore, una Fiat 600 A0, ci saranno invece Gabriele Bellini ed Alessandro Pozzi.