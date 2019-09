Visita guidata alla scoperta della Lanterna

Ti porto alla Lanterna

Domenica 29 settembre 2019 anche con la Navetta Gratuita

La Lanterna si illumina di rosa per LILT sabato 28 settembre e martedì 1 ottobre

Il complesso monumentale della Lanterna di Genova, parte del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni insieme a Galata Museo del Mare, Commenda di Prè e Museo Navale di Pegli, è animato da un ricco programma di eventi, organizzati per la sua massima valorizzazione da Associazione Amici della Lanterna e Fondazione Labò. Fra i prossimi appuntamenti:

> domenica 29 ore 14.30

TI PORTO ALLA LANTERNA

Il primo appuntamento della stagione autunnale alla scoperta del simbolo di Genova: partendo dal Porto Antico, dalle memorie di moli, magazzini, facchini e mercanti, vi accompagneremo alla Lanterna, alla sua passeggiata sulle banchine del porto commerciale, al suo suggestivo museo, per finire alla terrazza panoramica ed ammirare tutta la città dall’alto.

Come partecipare all’iniziativa

Appuntamento ore 14.30 davanti Palazzo San Giorgio, lato mare, Porto Antico. Introduzione e successivo spostamento in Darsena per il trasferimento verso la passeggiata della Lanterna con NAVETTA GRATUITA* (v. dettagli a seguito). Segue visita al museo e salita a piedi al terrazzo panoramico.

• POSTI LIMITATI, SU PRENOTAZIONE UTILIZZANDO IL SITO

www.gogenova.com/it/contacts/

• La visita non è adatta a persone con difficoltà motorie

• In caso di maltempo la visita sarà annullata

Inoltre:

> sabato 28 settembre e martedì 1 ottobre

LA LANTERNA SI ILLUMINA DI ROSA PER LILT

Il monumento simbolo di Genova, come i più famosi edifici del mondo, cambia il colore della sua illuminazione per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti.

Sabato 28 settembre e martedì 1 ottobre, a supporto dell’iniziativa LILT Lega Italiana per la lotta contro i tumori – Campagna Nastro Rosa ottobre 2019, la Lanterna al tramonto sarà illuminata di ROSA.

Per approfondimenti:

https://www.legatumori.genova.it/news/nastro-rosa-2019-a-genova/

* SERVIZIO GRATUITO NAVETTA PER LA LANTERNA a disposizione gratuitamente anche per i visitatori non aderenti alle iniziative

L’Assessorato al Commercio e Turismo del Comune di Genova, in collaborazione con Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, AMT, Fondazione Labò e Amici della Lanterna, presenta il nuovo servizio di Navetta gratuita che porterà il pubblico alla Lanterna partendo dal Galata Museo del Mare, in un percorso circolare a orari prestabiliti. La navetta è disponibile gratuitamente le ultime domeniche del mese e in altre date di affluenza turistica. Il percorso, studiato per collegare i due musei del Mu.MA, prevede la prima partenza dal Galata alle 14.30 con passaggio a Principe e arrivo al Terminal Traghetti, Piazzale Iqbal Masih, da dove ripartirà per il ritorno alle 14.55. La navetta partirà dai due capolinea ogni 45 minuti.

L’Assessorato al Commercio e Turismo del Comune di Genova ha finanziato l’iniziativa rendendo l’utilizzo del bus gratuito per tutti i viaggiatori.

LANTERNA – faro di Genova dal 1128

Simbolo della città di Genova, sita sul promontorio di Capo di Faro la Lanterna, con i suoi 77 metri di altezza è il faro più alto del Mediterraneo.

Nel 1626 alla Lanterna fu posta la prima pietra di ciò che sarebbe stata una cinta muraria lunga circa 20km. Le mura furono concluse nel 1639, divenendo così la cinta muraria più lunga d’Europa e seconda nel Mondo, per lunghezza, solo alla Muraglia Cinese.

Alla base del faro, all’interno di queste fortificazioni si trova il museo della Lanterna, con le quattro sale dei “fucilieri”, una “galleria” e le tre sale dei “cannoni”.

La passeggiata della Lanterna fu costruita nel 2001 per collegare la città con il suo simbolo: un percorso di ca. 800 mt che parte dal Terminal Traghetti e che regala una visione suggestiva sul Porto di Genova riprendendo l’antica strada di accesso che da Occidente, attraverso la Porta Nuova della Lanterna, portava al centro della città.

Il Complesso monumentale della Lanterna è parte del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni. La Marina Militare concede gratuitamente e senza oneri al Comune di Genova la possibilità di apertura al pubblico della torre Faro fino alla prima terrazza panoramica. Il ricavato del prezzo del biglietto è interamente devoluto agli interventi di manutenzione ordinaria del complesso monumentale ed ai costi di gestione sostenuti dalla Fondazione Labò, che grazie all’aiuto dei volontari del Gruppo Giovani della medesima fondazione e degli Amici della Lanterna consente la fruibilità del sito al pubblico.

La Lanterna è animata da un ricco programma di attività collaterali, eventi e laboratori per bambini ed è visitabile sabato, domenica e festivi dalle 14.30 alle 18.30, con visite guidate e altre attività su prenotazione.

www.lanternadigenova.it