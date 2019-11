Virgo Fedelis, anche a Genova celebrata la patrona dell’Arma dei Carabinieri

Il 21 Novembre è una data storica per l’Arma dei Carabinieri perché è il giorno in cui vengono commemorati la “Virgo Fidelis” (appellativo cattolico di Maria, madre di Gesù) patrona dell’Arma dei Carabinieri, la “Battaglia di Culqualber” nel suo 78° anniversario, la “Giornata dell’Orfano” e il 40° anniversario dell’eccidio del Maresciallo Vittorio Battaglini e del Carabiniere Mario Tosa, caduti a Genova nell’adempimento del dovere nel 1979 per mano dei terroristi delle Brigate rosse.

La deposizione della corona alla lapide che ricorda i due carabinieri collocata in via G.B. Monti a Sampierdarena avverrà alle 10 di sabato 23, alla presenza del comandante dell’Arma dei Carabinieri, generale di corpo d’armata Giovanni Nistri.

Presso la chiesa della “Santissima Annunziata” di Genova piazza Sturla oggi ha avuto luogo, alla presenza delle massime autorità istituzionali, la celebrazione della Santa Messa in onore della “Virgo Fidelis” patrona dell’Arma dei Carabinieri, che è stata officiata da S.E.R. Cardinale Angelo BAGNASCO.

Nell’occasione è stato ricordato il 78° anniversario della “Battaglia di Culqualber”, quando il 21 Novembre del 1941 un intero battaglione di Carabinieri sacrificò la vita dei suoi uomini in una delle ultime cruente battaglie in terra d’Africa.

Per quel fatto d’arme fu conferita alla Bandiera dell’Arma dei Carabinieri la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare

Dopo l’intervento del Comandante della Legione Carabinieri Liguria, generale di divisione Pietro Orest e la rievocazione delle Medaglie d’Oro vittime del dovere, è stata celebrata la “Giornata dell’Orfano”, che rappresenta per l’Arma e per l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (O.N.A.O.M.A.C.) un momento di concreta vicinanza alle vedove e figli dei colleghi caduti.