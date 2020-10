Violenza sessuale per strada a Sampierdarena: arrestati due ecuadoriani di 23 anni

Intorno alle 6 di oggi i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Gioberti a Genova Sampierdarena su segnalazione di un giovane extracomunitario che, attirato dalle urla di una donna e accortosi che era in corso un’aggressione da parte di due giovani stranieri, l’aveva raggiunta per prestarle soccorso insieme ad altre persone.

Si tratta di due ecuadoriani che hanno abusato sessualmente della donna e poi hanno tentato di fuggire.

Tuttavia, i violenti aggressori sono stati raggiunti dai carabinieri, che li hanno bloccati e arrestati.

Entrambi di 23 anni, i sudamericani sono stati presi e rinchiusi nel carcere di Genova Pontedecimo.

La giovane donna, che ha anche riportato delle lesioni, è tuttora ricoverata in osservazione presso una struttura sanitaria cittadina.