Villanova, non dichiara vincita al casinò: Britannico multato

E’ successo presso l’aeroporto Clemente Panero di Villanova

Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza in servizio al Clemente Panero, il Riviera Airport di Villanova di Albenga, hanno fermato un cittadino britannico in uscita dall’Italia con 12 mila euro non dichiarati.

Il viaggiatore, proveniente dal Principato di Monaco e diretto nel Regno Unito, ha dichiarato che il contante era una vincita fatta al Casinò di Monte Carlo.

L’uomo ha dovuto pagare una sanzione.

Dall’aeroporto di Villanova d’Albenga sono transitati, nel 2022, oltre 3000 passeggeri con voli privati, da e per Svizzera, Regno Unito, Turchia, Paesi dell’Est Europa, Stati Uniti, Canada, Azerbaigian, e, in periodo pre-bellico, anche Ucraina e Russia.

Decisamente interessante il traffico via elicottero con Monaco.

I controlli doganali sono stati circa 1400.