9^ Ronde della Val Merula: iniziato il count-down

Le oltre 90 vetture iscritte pronte ad infiammare Andora

E’ iniziato il count-down della 9^ edizione della Ronde della Val Merula, in calendario sabato e domenica prossimi ad Andora. Gli organizzatori dell’Asd Sport Infinity stanno definendo, in queste ore, sia l’elenco degli iscritti, che ha superato i 90 equipaggi partecipanti e che si preannuncia corposo ed interessante specie per le classi R5 e Rally4, che gli ultimi dettagli logistici della loro gara, come ormai da tradizione la prima della nuova stagione rallystica.

Il via alla 9^ Ronde della Val Merula sarà dato domenica mattina alle ore 07:00 dalla centralissima via dei Mille ad Andora ma già sabato sarà una giornata intensa per i partecipanti, attesi in mattinata dalle operazioni di verifica e dallo shakedown e, dalle 18,30 in poi, sempre in via dei Mille, dalla tradizionale cerimonia di presentazione degli equipaggi che, dopo la sfilata per le vie del centro di Andora, porterà le vetture all’ingresso del parco partenza.

Domenica, invece, i concorrenti saranno attesi da un percorso di 205,23 km, 44 dei quali relativi alla nuova prova speciale “Madonna della Guardia”, da Caso a Villalunga, che verrà ripetuta quattro volte. L’arrivo alle 15:28, sempre in via dei Mille, con, a seguire, la premiazione sul palco. La 9^ Ronde della Val Merula assegnerà il 1° “Memorial Davide Elena”, istituito per ricordare un giovane componente del gruppo di lavoro scomparso di recente, e sarà seguita, con servizi, dall’emittente televisiva Primocanale.

Tutte le informazioni sulla 9^ Ronde della Val Merula sono reperibili sul portale dell’organizzazione all’indirizzo https://www.sportinfinity.it.