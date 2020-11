Villa Serra di Comago ai privati, Bruccoleri a Tursi interroga giunta Bucci

Ieri in consiglio comunale a Genova Maria Josè Bruccoleri (Italia Viva) e Stefano Giordano (M5S) hanno chiesto chiarimenti sulla volontà, da parte della giunta Bucci, di mettere in liquidazione il consorzio di Villa Serra di Comago per poi affidare la gestione del parco a privati.

Lista Crivello: Bucci vende Villa Serra di Comago ai privati, vergogna

“Intervengo – ha spiegato in Sala rossa l’assessore Pietro Piciocchi – nella mia duplice veste di amministratore comunale e come presidente del Consorzio di Villa Serra che in questi anni ha seguito le molte attività che sono state svolte.

Innanzitutto la comunicazione inviata è stata preceduta da un incontro in videoconferenza con il sindaco Sanna e la sindaca Negri nel corso della quale abbiamo comunicato che occorreva innovare quello che è oggi l’organizzazione di Villa Serra.

Nessuno vuole vendere o privatizzare Villa Serra, vogliamo solo, in un momento così difficile, che si apra un dialogo con i Comuni interessati in modo da poterla valorizzare in maniera ancora maggiore di quanto fatto finora.

Non voglio fare polemiche, faremo una riunione nelle prossime settimane per confrontarci in maniera costruttiva per arrivare a disegnare un nuovo percorso per Villa Serra che ha davvero tante ulteriori potenzialità, non sempre finora utilizzate.

Questo è un progetto di valorizzazione e non di dismissione. Abbiamo avuto degli incontri con i sindaci interessati i quali hanno concordato che l’attuale modello di gestione della Villa da parte del consorzio non è di soddisfazione.

La Villa è un bene pubblico e l’idea è affidarne la gestione a un privato che abbia una esperienza professionale tale da valorizzarne l’utilizzo rispetto a quelle che sono le sue destinazioni pubbliche e delle prerogative del diritto pubblico di universalità e accessibilità”.