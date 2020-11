Spaccata alla gioielleria Cicala di Pegli, ladri in fuga

La scorsa notte a Genova Pegli, ladri, per il momento rimasti ignoti, usando un’auto come ariete, hanno compiuto una spaccata sfondando la vetrina della gioielleria Cicala che si trova in via Martiri della Libertà.

Una volta sfondata la vetrina, sono entrati rubando diversi preziosi.

Il titolare, Antonio, che abita sopra il negozio, si è svegliato di soprassalto sentendo il rumore della vetrina infranta ed è sceso in strada armato.

Ha visto i ladri che scappavano a bordo di un’auto e ha sparato alcuni colpi di pistola contro le ruote senza riuscire a prenderli.

Si tratta del quarto episodio simile avvenuto in città.

Sul posto la Polizia con gli investigatori indagano per capire se vi sia un’unica regia dietro a questi colpi. Al vaglio i filmati delle telecamere della gioielleria e quelle della zona.

Attualmente la gioielleria è aperta al pubblico.