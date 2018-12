Vico dei Luxoro, droga e smartphone rubato: arrestati due spacciatori tunisini

Ieri i Carabinieri della Stazione dell’Arma di Carignano, durante un servizio svolto in vico dei Luxoro nel Centro storico genovese, hanno arrestato in flagranza di reato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” due tunisini di 25 e 31 anni, pregiudicati,in Italia senza fissa dimora e mai rimpatriati.

Gli stranieri, fermati per un controllo, sono stati perquisiti e trovati in possesso di 12 dosi di “hashish” per un totale di oltre 15 grammi di droga, nonché di uno smartphone “Samsung” risultato provento del furto denunciato da un savonese lo scorso mese di agosto.

Droga e telefono sono stati sequestrati.

I nordafricani sono stati rinchiusi nelle camere di sicurezza della caserma di Forte San Giuliano.