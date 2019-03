Viareggio Cup, Genoa si impone sul Dukla

E’ iniziata con una vittoria la Viareggio Cup per la Primavera di mister Sabatini.

Sul sintetico dello Stadio Scaramuccia Raso di Levanto, già teatro in passato di altre uscite, Rovella e compagni hanno piegato 3-2 il Dukla Praga. Un incontro scoppiettante che ha tenuto con il fiato in sospeso gli spettatori in un’altalena di emozioni e gol. Dopo una partenza di marca ospite, il Genoa ha iniziato a macinare e a trovare accelerazioni importanti, in particolare con Karic in giornata di grazia. Dopo i tentativi infruttuosi di sbloccare il punteggio con l’ariete Szabo, i rossoblù sono andati sotto al 21’. E’ stato Ullman a infilare la porta di Raccichini, dentro i sedici metri, con un rasoterra a giro sul secondo palo. Dopo aver accusato il colpo i rossoblù hanno sfiorato il pareggio, centrato poi cinque minuti prima dell’intervallo da Ventola. Preciso l’assist di Szabo e il compagno di reparto, complice un liscio di Masek, ha avuto buon gioco a buttarla dentro.

Nella ripresa Cleonise e compagni sono rientrati spingendo sull’acceleratore e mettendo gli avversari alle corde. Sullo stesso asse della prima rete, con i ruoli invertiti (Ventola suggeritore, Szabo stoccatore), è arrivata la rete del sorpasso. L’attaccante ungherese si è ritagliato lo spazio in area per battere Stovicek, bravo a negare il tris a Dumbravanu respngendo un bolide dalla distanza. La doccia fredda si è materializzata con il 2-2 di Kott: correzione di prima intenzione a raccogliere il traversone di Venire. A sei dal termine ci ha pensato Zanoli a fissare sul 3-2 il risultato nell’esordio al ‘Mundialito’. Una prova convincente sulla scia di quelle disputate in campionato in quest’ultimo periodo. Festa contenuta alla fine. Giovedì si replica a Levanto per la seconda sfida con il Livorno, vittorioso al debutto (2-1) contro gli uruguaiani dell’Atlantida Juniors. Calcio d’inizio alle 15.