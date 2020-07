Via XX Settembre, senegalese ruba in un negozio: preso dai carabinieri nei caruggi

Ieri nel Centro storico di Genova i carabinieri della pattuglia di Ge-Maddalena, dopo avere fermato e identificato un senegalese di 19 anni, gravato da pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, lo hanno denunciato in stato di libertà per “furto aggravato”.

L’africano è stato trovato in possesso di un paio di occhiali del valore di 300 euro, risultati rubati poco prima da un esercizio commerciale in via XX Settembre.

Nello stesso contesto, lo straniero ha minacciato e oltraggiato i carabinieri.

Pertanto, è stato denunciato anche per “violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale”.

Successivamente, è stato accompagnato in questura, dove gli è stato notificato l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio e il divieto di ritorno a Genova per tre anni.