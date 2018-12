Via Trenta Giugno, sindaco Bucci incontra gli alpini di Strade sicure

Il sindaco di Genova e Commissario per la ricostruzione Marco Bucci in visita ai militari dell’Esercito impegnati, anche durante le festività, nell’ambito dell’operazione “Strade sicure”.

Il programma prevede l’incontro per un saluto e uno scambio di auguri con gli alpini che dal tragico agosto scorso presidiano la “zona rossa” del Ponte Morandi e che da tempo sono impegnati in diverse parti della città per l’operazione di sicurezza a favore della cittadinanza.

L’appuntamento è alle 13 di oggi in via Lorenzi angolo via Trenta Giugno.

Il primo cittadino viene accompagnato dal Comandante del Comando Militare Esercito (CME) Liguria, colonnello Gianfranco Francescon.