Via Tanini a Borgoratti trasformata in un fiume | Video

Segnalata la presenza di un tombino aperto, prestare attenzione

La poggia caduta ieri sera e questa notte ha creato un fiume ed una cascata d’acqua anche a Borgoratti, in particolare in via Tanini.

Nel video si vede la strada che è diventata un vero e proprio fiume, dove a tratti è presente una cascata d’acqua.

Inoltre i cittadini sul gruppo Facebook ‘Sei di Apparizione se…‘ segnalano oltre alla cascata di via Bocciardo, davanti a Palazzo delle che, la presenza di un grosso tombino a centro strada di via Tanini (alla base della via Bocciardo) spostato e sollevato ogni volta che piove forte.

“Se qualcuno sa a chi segnalare la cosa….poiché il tombino aperto è una vera trappola.”