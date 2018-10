Vasto incendio alla Pomara domato dai vigili del fuoco

Sabato 26 ottobre i vigili del fuoco del Comando Provinciale della Spezia sono stati impegnati per l’intera giornata a causa di un vasto incendio che ha interessato la zona della Pomara, alle spalle della centrale Enel di Vallegrande, generando non poca apprensione soprattutto negli abitanti di via Rigazzara, che vedevano le fiamme, spinte dal forte vento, avvicinarsi alle proprie abitazioni.

Giunta sul posto, la squadra dei vigili del fuoco ha valutato l’entità dell’incendio e chiesto il supporto di ulteriore personale dalla centrale di via Antoniana, che ha inviato subito un’autobotte per la riserva d’acqua e il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) che a sua volta ha richiesto l’intervento di un mezzo aereo e di squadre di volontari per poter efficacemente affrontare il rogo.

Gli 11 vigili del fuoco, insieme a circa 20 volontari provenienti da ben quattro comuni e i due carabinieri forestali, sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme solo nel tardo pomeriggio, proseguendo poi con le operazioni di bonifica fino a sera.

Le cause dell’incendio sono ora in fase di accertamento.