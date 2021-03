Via Tanini, 22enne genovese arrestato per spaccio: sequestrati 250 grammi di hashish

Ieri i carabinieri dell’aliquota Operativa delle Compagnie di Ge-San Martino e Ge-Sampierdarena hanno fermato in via Tanini un giovane genovese.

Si tratta di uno studente di 22 anni che è stato perquisito e trovato in possesso di oltre 250 grammi di “hashish”.

Gli investigatori hanno quindi perquisito anche la sua abitazione, trovando ulteriori 20 grammi della stessa sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, materiale utile per il confezionamento delle dosi e denaro contante per più di 600 euro.

Alla fine, il 22enne è stato arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Nello stesso contesto è stato inoltre denunciato in stato di libertà per lo stesso reato un 28enne genovese, gravato da pregiudizi di polizia, poiché sottoposto a controllo in via Lagustena, è stato trovato in possesso di circa 80 grammi di “hashish” e nell’abitazione un bilancino di precisione.