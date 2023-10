Ieri i carabinieri di Genova hanno arrestato un 20enne del Gambia, con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane africano è stato sorpreso in via San Luca, nel Centro storico genovese, mentre cedeva dosi di cocaina crack a un cittadino cubano in cambio di 50 euro.

Perquisito, è stato trovato in possesso di quasi 400 euro in banconote di piccolo taglio verosimilmente provento dell’illecita attività.