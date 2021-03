Via libera al nuovo decreto dal Cdm: niente zone gialle fino a maggio

Com’era stato ventilato, l’Italia resta in arancione o rosso fino alla fine di aprile, con gli spostamenti vietati in tutta la penisola, isole comprese.

Malgrado ci sia stato uno scontro tra le forze politiche in particolare tra la Lega e il ministro Speranza, Bar, ristoranti, cinema e teatri, palestre e piscine chiuse, niente visite a parenti e amici in zona rossa e possibili in zona arancione all’interno della regione una sola volta al giorno e in un massimo di due persone.

Il consiglio dei Ministri ha approvato, così il nuovo decreto anti Covid in vigore dal 7 aprile che presenta due importanti novità: l’obbligo di vaccinarsi per tutto il personale che opera nella sanità, farmacisti compresi e lo stop alla possibilità per i presidenti di Regione di emanare ordinanze per chiudere le scuole nonostante le indicazioni nazionali prevedessero la presenza in classe.

Inoltre nel decreto ci sarà anche il cosiddetto scudo penale per i somministratori del vaccino, limitando la punibilità ai soli casi di colpa grave.

Da quello che emerge non ci sarà un allentamento subito dopo Pasqua ma la ‘cabina di regia’ effettuerà una verifica dei dati, che potrebbe portare a riaperture anticipate con una semplice delibera del Cdm.