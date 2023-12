Via Gobetti, 48enne italiano ubriaco oltraggia carabinieri: arrestato

Ieri i carabinieri di Genova hanno identificato e arrestato in via Gobetti un italiano 48enne, con precedenti di polizia, che in stato di ubriachezza ha oltraggiato i pubblici ufficiali intervenuti per una lite.

Il 48enne, in evidente stato di ubriachezza, ha insultato più volte i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che erano intervenuti in un esercizio commerciale di via Gobetti a Genova Albaro, poco distante dal Comando provinciale, per un dissidio scatenato dall’uomo contro altri avventori per futili motivi.