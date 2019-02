Via della Maddalena, negozio con droga chiuso per 15 giorni dal Questore

Droga in un negozio di via della Maddalena, arresto di una 25enne e denuncia della madre ecuadoriana per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti.

Via della Maddalena, negozio con droga: arrestata 25enne. Denunciata la madre ecuadoriana

Dopo l’operazione della scorsa settimana, ieri i carabinieri della Stazione dell’Arma di Genova Maddalena hanno notificato alla proprietaria dell’esercizio commerciale l’ordine di sospensione dell’attività per 15 giorni, ai sensi dell’art 100 del T.U.L.P.S., emesso dal Questore di Genova.

Il provvedimento è scaturito da ulteriori attività di indagine.