Via della Maddalena, negozio con droga: arrestata 25enne. Denunciata la madre ecuadoriana

Ieri in via della Maddalena una 25enne è stata sorpresa dai carabinieri mentre cedeva una dose di droga a uno straniero in cambio di alcune banconote di piccolo taglio.

Entrambi sono stati quindi bloccati dai carabinieri di una pattuglia della locale Stazione dell’Arma.

La spacciatrice di droga, gravata da pregiudizi di polizia e abitante nel Centro storico di Genova, è stata perquisita e trovata in possesso di un ulteriore grammo di “eroina”.

Successivamente, gli investigatori hanno effettuato una perquisizione nell’esercizio commerciale di via della Maddalena, in cui la giovane lavora, trovando un altro grammo della stessa sostanza stupefacente e 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività.

Pertanto, la 25enne è stata arrestata per “spaccio di sostanze stupefacenti”.

Inoltre, nello stesso contesto è stata denunciata in stato di libertà per “concorso in spaccio di sostanze stupefacenti” la madre dell’arrestata, una 54enne ecuadoriana, poiché l’aveva agevolata nell’illecita attività.

Droga e denaro sono stati sequestrati.