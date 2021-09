Via dei Pescatori chiusa ai taxi: protesta e disagi per i visitatori del Nautico

Ieri pomeriggio, vicino alla Fiera di Genova, i tassisti genovesi hanno dato vita a una breve assemblea spontanea per portare all’attenzione delle istituzioni locali, degli operatori e dei visitatori del Salone Nautico la situazione di disagio generata dalla chiusura di via dei Pescatori al transito dei taxi, da e per il Salone Nautico, per tutta la durata della manifestazione.

“È la prima volta che Capitaneria di Porto e Autorità Portuale interdicono il passaggio interno all’area portuale – hanno spiegato i tassisti genovesi – importante arteria di collegamento per addetti ai lavori e visitatori, che contribuiva ad alleggerire la congestione del traffico cittadino durante l’evento.

La situazione di disagio per l’utenza è notevole e purtroppo indipendente dalla nostra volontà”.