Ieri i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno identificato e denunciato in stato di libertà un 3 enne marocchino, pregiudicato e mai rimpatriato, che in un supermercato in via Buranello aveva rubato vari prodotti esposti sugli scaffali.

La merce è stata recuperata e restituita al titolare della rivendita.