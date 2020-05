Via 2 dicembre 1944, furto in casa: ladri fuggiti indisturbati

Ieri i Carabinieri della Stazione dell’Arma di Genova Prà hanno avviato le indagini per risalire agli autori di un furto in abitazione avvenuto in via 2 dicembre 1944.

Tramite effrazione di una finestra, i ladri si sono introdotti all’interno dell’appartamento posto al primo piano da cui hanno rubato un televisore, monili in oro e denaro contante per 1.500 euro.

I malviventi sono poi fuggiti indisturbati.

Il danno non è coperto da assicurazione e l’abitazione risulta priva di impianto antintrusione.

Al vaglio dei carabinieri le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.